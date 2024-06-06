輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳愛台灣夜市小吃，日前更帶台積電創辦人張忠謀夫婦、廣達董座林百里去寧夏夜市吃蚵仔煎，對此，營養師夏子雯表示，蚵仔蛋白質高且脂肪低，又能補鐵營養豐富，不過，市售蚵仔煎澱粉多，容易吸附油脂，建議可以改吃蚵仔湯、烤蚵仔的簡單一點料理，一樣能補充高蛋白。

夏子雯在臉書粉專PO文指出，蚵仔的脂肪含量低，是高蛋白質來源，而且礦物質含量豐富，每100克蚵仔的84毫克的鈣、5.2毫克的鐵、10.6毫克的鋅、202毫克的鉀與50毫克的鎂。

夏子雯說，鈣質對於心臟及肌肉收縮和神經傳導、骨骼牙齒的健康發育都很有幫助，鐵可以預防貧血，鋅能增強免疫力，維持生長發育，促進味覺的敏感度跟食慾，也具調節生殖機能等功效。

只是蚵仔煎的澱粉多、油多醬料也多，夏子雯提醒，吃一盤蚵仔煎，可能會攝取過多澱粉、油脂，愛吃蚵仔的人，可以改吃蚵仔湯、烤蚵仔這種簡單烹調方式，會比較健康。