新北市政府小內閣傳出將於7、8月微調，國民黨新北市議員陳偉杰今在議會總質詢，是否跟努力拚市政有關聯？市長侯友宜說，每個人事異動都有一個時機點，或介面轉換過程中需要重新思考，如何調整為最堅強部隊，讓部隊能往前走，過程中有人有另外的職場生涯規畫，在團隊步伐調整上都要重新去思考。

侯友宜說，無論如何調整，都會全心全意為新北做好市政，其他政治議題人民不會太在乎。

對於新北市去年整體施政滿意度退步，陳偉杰表示，侯友宜曾蟬聯四屆五星市長，應是受到大選或被特定抹黑影響排名，被問到如何重返五星級市長寶座？侯友宜表示，面對批評指教都虛心接受，並於改進過程中調整步伐，會全心全意讓市政做得更好，這才是他應盡的責任，會全力以赴。

陳偉杰並不滿指出，0403花蓮大地震，新北也有災情傳出，但0513行政院來函稱新北市政府還有很多錢，所以不給我們一毛錢補助，這樣公平嗎？他看到公文拳頭都硬了，認為對新北市民不公平。

侯友宜答詢，新北災情算滿嚴重的，希望中央能聽進地方聲音，地方光靠自己的力量不夠，需要中央多多挹注，他不敢說要中央支持，但起碼要公平對待，善待新北市民。新北現在是災損金拿出來使用，但如中央能先給我們支持，可以讓我們後續面對災後應變能力更強。