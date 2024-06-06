停車需求為當前都市發展重大問題，國民黨新北市議員陳明義今（6）日於議會總質詢針對五股洲子洋（運動中心）地下停車場進度，批評該案始終遙遙無期，局處只會說有在做，但至今還是只編列263萬元預算；交通局回應，該預算為先期規畫經費，案件已在前瞻計畫中審議。

陳明義指出，五股運動中心由運動公園型態轉變為運動中心，地方風評非常好，但美中不足的地方在於停車空間，過去洲子洋很多未開發土地，交通局評估停車不會有問題，但現在很多空地都拿來蓋房子，停車空間已經不足。

陳明義說，當初五股運動中心的型態是運動公園，在量體上無法開挖地下室，所以與時任市長朱立倫達成共識，「先求有再求好」，把運動中心先蓋好，如今運動中心已經完成，洲子洋地區的人口也高度進駐，停車需求迫切，運動中心完工後，市長侯友宜也承諾該做的就要做，但從2021年提到至今，案件還是始終遙遙無期。

對此，交通局長鍾鳴時回應，五股洲子洋地下停車場本來就列在前瞻計畫當中，只是排序比較後面，市府今年透過停管基金編列263萬經費作先期規畫，但因總經費較高，加上原物料上漲，恐使經費需再上修，因此財務計畫可能要重新評估，而該案的重點還是在於中央的經費能否挹注。