美國商會發布一年一度政策白皮書，針對台灣包含法規面、能源、數位轉型、醫療等面向給出建議。其中白皮書直指，台灣需強化關鍵基礎設施，否則一遇天災等情形恐不堪一擊。另外，白皮書也建議加速部署再生能源來源，並執行透明電價審查制度，以促成電價漲跌的可預期性，白皮書同時也點出醫療保健GDP占比過低問題。

白皮書首先提到，台灣正處於歷史上的關鍵時刻，擁有策略性增進國家韌性與經濟定位良機。今年適逢台灣新任政府上台，美國大選也隨即展開，台灣握有提升未來競爭力的空前機會，在全球局勢演變、科技日新月異、永續發展面臨挑戰的經貿環境下，美國商會期許新內閣藉此評估與強化既有政策、以過往政績借力使力並與國際規範接軌。

白皮書指出，台灣目前名列全球最富有的國家之一，不應屈就於漸進改變，而必須懷抱遠大願景，發揮自身在經濟與民主政治的優勢，激勵經濟快速成長、拓展全球影響力。然而報告提醒，台灣的人口迅速老化是一大問題，也凸顯創新治理與周詳規畫的急迫性。

白皮書直指，參照去年白皮書中的95項議題，美國商會認為只有5項獲得完全解決，25項有具體進展，超過4分之1議題沒有進展或遭到擱置，期盼台灣在未來一年針對既有與新增建議果斷行動。

白皮書點出，台灣欲接軌國際舞台，關鍵在於與國際標準接軌，有關包含《台美21世紀貿易倡議》等雙邊貿易的討論除強調台灣法規制度與全球主要經濟體接軌的重要性，也呼籲確保台灣的貿易實務與法規環境有利於國際商務，響應健全的市場規範，並吸引海外直接投資。

白皮書建議，將台灣的金融監理與國際標準接軌，吸引外資；促進台灣投資環境符合國際規範；升級化學品、藥品與醫療器材的註冊框架，以符合國際標準；採行以原則為基準的監理方式，強化透明度與監管流程。

白皮書強調，有關「利害關係人徵詢」部分，良好的法規實務關鍵在於針對擬議的新法規或法規修正，相關單位應於國際認可的公開期限內充分告知相關利害關係人，並提供平台讓利害關係人提出意見，供主管機關審議。主管機關必須公開揭露相關資訊，並給予利害關係人之充裕的徵詢時間，以維護政府治理框架的透明與可問責性。

白皮書點出，跟美國不同的是，台灣的多數法案由行政院起草。美國商會建議，若能在行政院起草新法階段便納入60天評論期規範，將可大幅提升台灣監管環境的健全，也期盼新法起草階段，台灣政府與商會成員企業與國際企業對話，確保決策過程納入產業面的專業知識。。

白皮書也點出「打造韌性」重要性，其中包含加強關鍵基礎建設，採多項策略強化不同產業的韌性，包括能源、通訊、運輸等產業。此外，舉凡發電廠、供水、通訊、交通、醫療機構、橋梁與公路等設施，遇到天災或其他風險時可能不堪一擊。

白皮書強調，優先投資於升級電網設施與部署智慧電網技術，也能大幅提升電網韌性。此外，台中港目前針對大型風機零件設有運輸時間限制，若擴大港口營運彈性，可望大幅精簡再生能源工程的花費時間。

白皮書也建議，若能採行雲端優先政策，並整合多雲端資料備份系統，可望提升關鍵數位基礎建設的安全性與可靠性，即使面臨干擾，也可確保資料與應用程式持續可及且安全無虞。此外，與產業合作擬定網路安全政策，有助於因應快速變化的科技威脅。

在「數位轉型」部分，白皮書指出，人工智慧科技正值發展初期，尤須避免過度監管，對於限制使用人工智慧的政策，應針對特定情境下的高風險案例。為支持數位貿易，台灣可針對數位中介商實施安全港原則，避免業者承擔第三方內容的法律責任，進而促進線上的言論自由與創新。

在能源議題上，白皮書直指，台灣應加速部署再生能源來源，尤其是因應高需求產業如半導體等，執行透明的電價審查制度，可提高電價的可預測性與穩定性，讓企業在規畫與投資時更有信心。另外，調整法規框架也是促進再生能源重要元素。

醫療保健攸關台灣能否進一步提升社會與經商環境，白皮書指出，台灣國家醫療保健支出僅占國內生產毛額（GDP）的6％，產官界均認為比重過低，在台灣即將步入超高齡社會之際更顯不足。此外，台灣已向仿製產品（ fast follower）廣開大門，這些企業正在迅速改變醫界對供給來源的預期，同時可能危及醫療保健產業的安全。

白皮書在「人才」部分則建議，借重教育機構與企業培訓計畫，讓所學專業接軌產業所需，另外也可採取包含簡化簽證流程以及透過線上平台介紹在台生活與工作等吸引國外人才。

最後，白皮書強調，台灣應「強化美台關係」並指出，台灣與美國官員均認為，目前雙邊關係的緊密程度更勝往年，經濟領域亦是如此。美國商會籲請台灣主管機關全力促進盡早落實包含提早簽署《台美21世紀貿易倡議》全數內容；「避免雙重課稅」，蓋美方版本已於眾議院通過，若參議院跟進，台灣勢必做好立法準備。

最後，執行台灣學人計畫 （Taiwan Fellowship Program），該計畫提供獎助金予美國聯邦政府公務員或符合資格的公民，讓其赴台接受2年的語言培訓與累積實務經驗。美國國會已通過必要授權與初步撥款，美台雙方目前正在草擬備忘錄，促進該計畫的落實。