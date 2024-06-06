中央銀行下周四（13日）將舉行第二季理監事會，由於央行第一季意外升息半碼（0.125個百分點），本季是否再升息受市場關注。央行總裁楊金龍6日赴立院備詢，對於是否再升息三緘其口，是否再次給市場「surprise（驚喜）」，他則說，「時常surprise也是不好」，也強調13日由理監事會成員達成共識後決定。

楊金龍6日赴財委會就「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」進行專案報告並備質詢。朝野立委關注央行下周利率決策，是否再次給市場意外升息。

楊金龍強調，13日央行理監事會上會通盤討論，將考量全球經濟情況，以及全球主要央行的走向，「我們都會討論的」，但我國情況與美國不太一樣，但我國利率在第一季升息半碼後，已經來到近15年半以來最高；而後續若美國啟動降息，則要看國內通膨率下降情況。

立委賴士葆指出，央行報告提到要參考地緣政治，以調整貨幣政策，但近期國際組織認為台海局勢惡化，央行如何調整貨幣政策。楊金龍則認為，央行主要是關注從金融市場變化，但目前金融市場沒有受到影響。

至於升息對付房市，楊金龍也說，央行升息主要不是要對付房價，而是對付通膨，但升息對房地產也會有影響，雖然利率必非一調升就有效果，但國內消費者物價指數（CPI）、17項民生用品物價、至少購買一次商品的物價等，都已呈現慢慢下滑趨勢。

至於立委李坤城則提到，上次央行已經給市場一次surprise，本季是否再給一次surprise。楊金龍則笑說，「時常suprise也是不好」，將在13日由理監事會成員達成共識後決定。