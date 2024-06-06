大陸新能源車市競爭激烈，大陸合稱為BBA的賓士、BMW和奧迪等三巨頭也加入折扣競爭中。專家指出，面對大陸本土品牌快速崛起，合資車企正充分發揮大陸供應鏈的作用，積極佈局大陸市場。

中新網5日報導，BMW 4S店銷售人員表示，原價人民幣（下同）35.39萬元的新能源汽車BMW i3，當前車輛報價為17.50萬元，不過需辦理分期貸款才能享有該價格。

賓士與奧迪的新能源車型也同樣有大幅優惠，幅度達到六七折。其中，原價超過31萬元的奧迪Q4現報價不到20萬元；原價超過53萬元的賓士EQE現報價約37萬元。

對於此趨勢，中汽協副總工程師許海東表示，大陸品牌近兩年的市占率持續往上發展，最主要的原因在於對消費者需求的理解，以及自身產品力的提升，而合資車企在這方面反應速度較慢，在智慧網聯方面起步稍晚。合資車企正充分發揮大陸供應鏈的作用，積極布局大陸市場。