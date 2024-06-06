台視台語主播郭于中客串8點檔《追分成功 起家》。（台視提供）

主播郭于中首度挑戰8點檔，在台視《追分成功 起家》客串主播一角，訪問提供營養餐食給獨居長輩的方馨、陳文山、孫綻和蔡祥。他坦言心情緊張，但被女主角方馨一雙會笑的眼睛電力超強電到，打趣說：「要穿上絕緣的橡膠鞋。」

郭于中透露為了客串，還向拿下北市閩南語話劇比賽第三名的小兒子請益，小兒子以前輩之姿提點老爸：「要一直背，連別人的台詞都要背起來好不好。」他擔心記不住台詞，抓到空檔就拼命背，散步時不斷喃喃自語，把太太嚇了一跳。

面對全新挑戰，他認為拍戲和播新聞最大不同，不僅要住大量的台詞，還必須掌握講台詞的時間點，直呼：「演戲比播報難太多了！有很多事情要配合。」他運用平時播報台語新聞的經驗，不僅台語詞講的輪轉，還加入了許多諺語，道地的發音也讓導演稱讚，陳文山笑著表示：「看到劇本，就覺得這個角色應該是于中主播的。」方馨也大讚：「表現超棒，以後常來呀！」

方馨聽到主播稱讚，開心表示：「主播太客氣了！」並表示一聽到對方開口，就好像在現場看主播播報。方馨謙虛表示，演戲可以照著劇本走，還有其他演員互動丟接球，但在播報台上就只有一個人，除了必須記住播報內容外，還要應付各種突如其來的狀況，拍戲有時候已經記好台詞，但現場一有什麼狀況，可能又忘記了，方馨佩服的說：「播報很難耶！臨場反應要很好。」

台視八點檔大戲《追分成功 起家》，網羅多位實力派演員同台飆演技、精彩好戲每周一至周五晚間八點敬請鎖定台視頻道。