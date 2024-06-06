台灣交通紊亂，被很多人稱為「行人地獄」，一名網友表示，台灣法律規定「腳踏車不可以騎在人行道上」，除非人行道的立牌或地面上有自行車的標示，但一堆人都亂騎，不僅會對行人按鈴，還會闖紅燈，讓他覺得很可惡，引起兩派網友大戰。

一名網友在PTT上發文表示，台灣法規規定「腳踏車不能騎上人行道」，除非人行道上畫有自行車的標誌，但超多人不知道，一堆人騎腳踏車上人行道，最扯的是，沒有人勸導和開單，台灣交通真的是廢到笑。

貼文引起網友討論，不少人吐槽說，腳踏車沒車牌，亂騎很難被開單，當然一堆人違規，更扯的是，還有人在人行道上騎腳踏車，竟然還對行人按鈴，甚至還看過騎腳踏車的人無視紅綠燈，勇氣十足的衝衝衝，真的很可怕。

不過也有網友替腳踏車騎士平反，認為台灣交通本就爛，騎腳踏車的人一點路權也沒有，想騎在路邊，但一堆機車和汽車違停，往外騎出去，有可能被公車逼車。另有網友則說，台灣人行道最大的問題根本不是腳踏車，是違停的機車和亂放東西的民眾吧？原PO怎麼不罵機車騎士呢？