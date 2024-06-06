基隆市議會5日晚間加班進行審查會，審查基隆市政府追加預算，其中一筆觀銷處編列的聘請網紅協助推廣基隆市亮點的預算，引發多位議員的討論。最終審查會主席動用表決通過。但部分民進黨籍及無黨籍議員認為市府沒有明確說明，就動用表決通過預算。為此，國民黨籍審查會主席何淑萍6日上午受訪時表示，在該筆預算未能取得共識情況下，她必須有取捨，才透過表決方式通過預算。

5日晚間有多位議員在臉書發文，認為以往有爭議的預算，審查會會送大會討論，由市長親自說明預算的使用方式。但貿然動用表決，容易讓議員成為橡皮圖章。

何淑萍6日上午受訪時表示，該筆預算經過15人次、多達20次的發言討論，部分議員更多達3次發言，及市府多次的回答，已經過充分討論，然而實際上不宜每筆預算均送大會。在無法取得共識之下，她身為審查會主席必須有取捨，所以才會以表決的方式進行。

5日晚間，審查會在審查一筆370萬元的預算時，討論過程中，民進黨籍議員吳驊珈表示，這筆規畫KOL原創自媒體、綜藝性頻道及網路串流平台的相關費用，究竟這項工作目的為何，期待達成什麼樣的目的，要求觀銷處說明。無黨籍議員陳冠羽也認為，目前市府已有「政策推廣大使」及「城市代言人」要求觀銷處明確說明各自要行銷的對象及目的。

國民黨籍議員鄭愷玲認為，透過自媒體來行銷基隆這座城市，能夠讓更多人看到基隆市的美好，她認為是非常正向且值得鼓勵的做法。無黨籍議員張耿輝及張芳麗也認為，不管前任或現任，他身為議員都認為應該支持執政者對城市行銷的規畫及做法。國民黨議員曾紀嚴則是認為，若想要進一步行銷基隆，這樣一筆約300萬元的預算還不夠，希望議員同仁能夠支持。

市府觀銷處長郭憲平表示，這筆預算主要是希望能夠強化宣導基隆在民眾心中的印象並加強推廣。他強調，在城市行銷上必須針對不同受眾進行不同程度的行銷工作。

在經過多次討論，審查會主席何淑萍裁示透過表決來決定該筆預算，最終以贊成9票、反對6票通過了該筆預算。