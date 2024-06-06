分析師認為，日經盤中再度漲破3萬9大關，主要是半導體類股的功勞。但為何大盤漲不上去，是因為日經一突破這個重要關卡時，獲利了結的賣單就會跟著出籠。

晶片類股中，東京威力科創大漲4.68%，愛德萬測試更是飆升5.22%。涉及杜撰不實數據的豐田汽車大漲2.14%，本田也漲近1%。航運股也表現不俗，商船三井大漲2.23%，日本郵船大漲2.49%，川崎汽船更是飆揚4.23%。

分析師提醒，還是要觀察美國、歐洲以及日本央行的貨幣政策方向，否則股市不容易有續漲的力道。歐洲央行計畫在6日召開例會，市場預估將首次開始降息，至於聯準會與日本央行也表訂於下周開會。

科技公司投資者軟銀連續第2個交易日上漲，漲幅一度高達3.63%，因激進股東Elliott Management重新買回軟銀超過20億美元等值股票，並呼籲軟銀應該執行150億美元庫藏股計畫。