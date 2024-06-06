大陸國家安全部微信公眾號6日消息，隨著中國大陸綜合國力不斷提升，境外間諜情報機關竊密活動不再局限政治、軍事等領域，逐漸向陸非傳統安全領域滲透。大陸最近製播國安微電影《較量無聲》，根據真實案例改編，講述境外間諜情報機關覬覦陸重大科研項目及成果，通過貼靠拉攏、收買引誘重要單位工作人員開展情報竊密，最終被大陸國安機關依法處置的故事。

隨著大陸「921」國家重點實驗項目研究推進到關鍵階段，某國也對該專案更加頻繁情報刺探，一系列危害大陸國安陰謀浮出水面。為了獲取關鍵核心涉密資料，A國派間諜潛入中國，做出各種規避動作，試圖擺脫國安機關視線。然而，這名間諜怎麼也想不到，國安機關早已掌握相關情況，布下天羅地網，一場「無聲較量」就此展開。

楊某是中國某科研單位工作人員，因其所在職位關鍵，在某次出國學習時被A國間諜情報機關選定為重點目標策反拉攏。此次A國間諜入境目的十分明確，就是透過利誘威逼手段，徹底壓垮楊某心理防線，進而使楊某交出與「921」國家重點實驗專案相關的核心資料。

在私利與理性一次次較量中，楊某內心深處也在複雜鬥爭。隨著國安宣傳不斷深入，楊某最終認識到自己的嚴重錯誤，於關鍵時刻撥打了大陸12339國安機關舉報受理電話，投案自首並配合國安機關抓捕A國間諜，既避免國家重大損失，也給自己重新悔過機會。