台灣美國商會AmCham 6日發布2024台灣白皮書，首先敦促，台灣官方應保持穩定的電價及透明的碳費機制。

台灣美國商會理事長Dan Silver表示，能信賴的電力供應，是許多美商會員在白皮書上反映的重點，且期待能預估並掌握電價的審議流程。

Dan Silver指出，綠能，數位轉型，醫療健康，及人才，是美商重視台灣未來多元發展的四大議題。藉由白皮書的整理，提醒台灣政府增進與產業的合作，持續精進投資環境，增強韌性，並提升台灣的戰略經濟地位，以面對未來挑戰。

美國商會指出，新政府有機會開創新局，以增進台灣促進潔淨能源的多元，以及解決人才短缺的相關政策，對於提高企業營運的穩定性至關重要。

美國商會已連續28年發布白皮書，2023年白皮書提出90個建議，其中5個得到解決，25個建議有所進程。2024年白皮書進一步指出，在全球局勢快速演變的情勢下，台灣應利用科技量能推動經濟成長，擴大國際影響力，同時，在台灣快速高齡化的挑戰下，政府更應正視民眾對於高齡政策以及創新治理的需求，與業界協力並進，有效應對未來多重挑戰。

國發會是美國商會白皮書的政策討論接繫窗口。2023年台灣白皮書的政策議題解決，今年1-3月期間邀集台灣美國商會Amcham Taiwan及相關部會，由時任主委龔明鑫親自主持，完成3場次歷時9小時協調會議，積極給予回應，共同協助外商在台灣能有順暢營運的環境。

國發會表示，美國商會2023白皮書26委員會所關切的50多項重要議題，已全數討論完畢，範圍涵蓋金融保險、再生能源、數位轉型、人力資源、交通運輸及健康醫療等，其中多項議題的法規鬆綁與行政流程改善已有具體進展。