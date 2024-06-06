張詩盈在《幸福房屋事件簿》遭人殺害，變身怨鬼來找蔡凡熙幫忙。（逆光電影公司提供）

「大鶴」林鶴軒在《幸福房屋事件簿》以口罩遮臉，只露出銳利眼神暗藏玄機。（逆光電影公司提供）

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》首播一、二集收視成績亮眼，收視開紅盤。本週末第三集將上線，金馬女配得主張詩盈犧牲演出性工作者，狠遭嫖客暴力掐死，最大嫌疑直指住在對面的房客「大鶴」林鶴軒，他幾次現身都口罩遮臉，只露出銳利眼神暗藏玄機。

而房東恰好是陳庭妮的表舅，她接到表舅來電求助，馬上抓著蔡凡熙前往查看，才得知受害者林小姐，是在她小時候常照顧她的林姐姐。協助處理棘手凶宅的過程中，死不瞑目充滿怨恨的張詩盈，暗夜找上蔡凡熙幫忙揪出真凶，還透過他的能力跟陳庭妮好好道別，蔡凡熙擁有「陰陽鼻」的通靈能力因此露餡，預告他接下來將成為「凶宅調查小組」最強武器。

《幸福房屋事件簿》結合凶宅房仲與愛情、親情、友情，不同於傳統靈異題材的劇集，每一集以單元形式，描述資深房仲陳庭妮及擁有通靈能力的新進菜鳥蔡凡熙，勇闖五花八門的凶宅事件，偵破藏在恐怖傳聞背後的動人故事。上週末首播兩集，強勢攻佔各平台收視排行，除中視、CATCHPLAY電影台、三立電視台都闖出優異收視成績，Netflix上線短短4天，更強勢攻佔台灣10大熱門節目排行榜亞軍，僅次於超夯日本動漫《鬼滅之刃》，兩部皆有「鬼出沒」的節目，絕對是端午連假追劇首選。

《幸福房屋事件簿》每週五晚間22點中視無線台首播，每週六晚間22點三立都會台30頻道有線首播，Netflix、CATCHPLAY＋、愛奇藝國際站、中華電信上架，每週日則在CATCHPLAY電影台61頻道播出。