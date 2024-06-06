韓聯社6日報導，南韓總統尹錫悅6日表示，政府絕不會對來自北韓的威脅坐視不管。

尹錫悅當天在國立首爾顯忠院出席第69屆顯忠日紀念儀式時指出，北韓在西部海域進行炮彈射擊和試射飛彈，近期還以卑鄙的方式發起挑釁，這對於任何一個正常國家而言都是令人感到羞愧的行為。

尹錫悅表示，南韓如今已成為受到世界矚目的發達國家，但位於停戰線以北的北韓仍是全球最貧困的地區。在距離我們不過50公里的地方，許多同胞被剝奪自由和人權，在極度饑餓中過活。他指出，北韓政權拒絕與歷史共同前行，反而在走倒退之路，對我們的生活構成威脅。

尹錫悅說，韓方將保持固若金湯的戒備態勢，堅決有力地應對挑釁。政府將基於更強大的韓美同盟和與國際社會的合作，切實保障國民自由和安全。他強調，和平不是屈從，而是以實力捍衛。只有擁有更強大的力量，我們才能恢復北韓同胞的自由與人權，最終邁向自由、繁榮的統一大韓民國。