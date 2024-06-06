新竹市東園國小鄰近新竹公園、動物園及十八尖山，由於街道巷弄窄小，缺乏完整的通行步道，民眾經常反映人車爭道、險象環生。為讓學童通學更加安全，市府斥2694萬元打造總長度409.74公尺的通學步道，整體工程已在5月底決標並開工，預計2025年上半年完工。

東園國小位於人口密集的住宅區，鄰近新竹公園、動物園及十八尖山等市民最愛的休閒勝地，平時除了近2500位師生在校園及周邊活動、通行使用外，當地居民及前來運動休閒的市民也經常行走於學校周邊，由於街道巷弄窄小，缺乏完整的通行步道，迫使人車爭道，險象環生。

市府教育處指出，在歷經規劃設計、土地協商、經費申請的各項作業後，讓東園國小通學步道工程順利決標，預計2025年上半年完工。工程範圍包含學校周邊綠水路、博愛街及博愛街76巷設置人行步道，總長度409.74公尺，總面積1084.24平方公尺，總經費2694萬元。

新竹市長高虹安表示，新竹市許多學校位於市區狹窄路段，人口集中且土地權屬複雜，要改善步道環境是項長期且艱鉅的任務，在市府與中央攜手推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，目前已爭取24校通學步道並著手進行改善工程，總經費超過4.6億元，盼提升孩童通學品質。