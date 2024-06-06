【LIVE直播】善宰啊선재야～來了！男神邊佑錫抵台準備引爆尖叫｜2024.06.06｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜ 대만 뉴스 방송

韓國男神邊佑錫因主演新劇《背著善宰跑》暴紅，日前宣布開始舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，台灣是他的第一站，將於本週六（8日）在台大體育館登場，2場超過3000張門票秒殺。今（6日）搭乘OZ711航班抵台，還特別現身第二航廈接機大廳與粉絲見面。

邊佑錫親切地揮手。(陳麒全攝影)

邊佑錫約莫在中午12點左右抵達桃園機場，儘管是平日中午，現場不到11點已經聚集超過千名粉絲守候，由於主辦單位呼籲不要夜排，最早更是今天早上4點就來排隊，只為一睹男神風采，主辦單位更出動超過20人力到場維護秩序，桃機也派出特種防護團，堪稱近期抵台最大陣仗。

邊佑錫態度親民。(陳麒全攝影)

邊佑錫面帶笑容。(陳麒全攝影)

邊佑錫大約在12點20左右現身，立刻引起現場騷動，他也寵粉地放送各式各樣愛心，也360度向粉絲揮手，相當親切。粉絲也紛紛發揮創意吸引偶像的注意，更有人直接背著邊佑錫大立牌，當場上演「背著善宰跑」，讓邊佑錫看到後也忍不住大笑，並主動靠近對那名女粉比愛心。