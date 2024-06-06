端午節不免俗要吃粽子，但它屬於高熱量食物，小心過量攝取恐害三酸甘油酯飆高。對此，營養師李婉萍就分享，吃粽子有2大容易被誤判的健康陷阱，其一是「餡料單純的甜粽比鹹粽好？」另一是「水煮南部粽、素粽比較不油、熱量更低？」其中她就表示，後者是門診諮詢中常見迷思，而這些鹹粽大多數配料還是都會用油先炒過，依然有澱粉及油脂含量較高的問題，務必要注意食用份量。

李婉萍在個人粉專發文表示，端午節還沒正式來到，已經有病患因太盡情享受粽子美味，健康報告重新冒出紅字，原本控制還不錯的三酸甘油酯又超過標準。她並列出2大吃粽子容易被誤判的健康陷阱，提醒民眾務必要注意。

首先是吃餡料單純的甜粽，相比鹹粽是否更能避免血脂升高風險？李婉萍說明，這些口感細密滑順的紅豆或芋泥等甜粽餡料，傳統做法都會加入不少豬油或沙拉油攪拌，而餡料裡的糖分，也會在體內轉化為三酸甘油酯，對於高血脂症患者來說，把握適量原則很重要。

除此，李婉萍還提到，也經常碰到病人認為甜粽體積小，不自覺就吃下2、3顆的情況，如此一來在相同重量下，其油脂和熱量並不會比鹹粽低。

另一是水煮南部粽、素粽比較不油、熱量更低？李婉萍表示，很多人會認為，不同於北部粽先將糯米與配料一起拌炒再炊蒸、類似油飯的做法，南部粽是用水煮、素粽沒有肥肉跟蛋黃，所以熱量會比較少。但她強調，這些鹹粽大多數的配料還是都會用油先炒過，因此關鍵仍在於食用份量。

李婉萍進一步指出，粽子越大相對熱量也越高，肉粽大顆與小顆甚至會差距200大卡（超過半碗飯），除非是自己包粽子刻意減少用油或改變材料，否則一般市售無論甜鹹粽或水煮粽、北部粽等各式粽子，同等重量下差異並不大。