台中榮總營養室貼心提出「健康端午撇步」，將熱量分析、粽料代換、均衡粽子套餐加適度運動，讓民眾可享「瘦」美食歡度端午佳節。（馮惠宜攝）

端午節品嚐傳統肉粽，台灣一直有南北粽區分，南部粽採生料包上粽葉後直接清蒸或水煮，而北部粽則是生料先炒製再包上粽葉再蒸熟，營養師指出，南部粽少了炒製這過程，同重量的粽子卡路里少100-200卡；台中榮總營養師陳維禎今（6日）分享健康享粽撇步，透過烹調、食材以及沾醬等分析熱量。

陳維禎說，台灣粽子的種類非常多元，在製作方式直接水煮或清蒸比先炒後蒸的粽子，熱量和油脂量少一點，而一般肉粽包鹹蛋黃、栗子、豬肉、花生等，1顆重量150-250克等，熱量範圍每顆約400-600卡，粿粽則是包入菜脯、香菇、絞肉，平均熱量也有200-300卡／顆，鹼粽雖然是最小顆但熱量有130-150卡／顆。

如果可以自製，陳維禎建議將原本粽子高熱量、低纖維的食材換成低熱量、高纖維的材料，如用五穀米、紫米、黑米、薏仁、黎麥、燕麥等全榖雜糧類取代糯米，把五花肉改成瘦肉、雞肉、干貝，可降低油脂的量，提高優質蛋白質的含量。配料花生控制在5-10顆，或以菇類如香菇、杏鮑菇或筍子等取代，就能達到低油高纖維的需求。

而1顆傳統肉粽可取代約1碗飯的主食量，但其蛋白質稍嫌不足，陳維禎建議，吃粽子時可額外搭配1份左右的蛋白質，像是嫩豆腐半盒、魚肉35克、蛋55克1顆，亦可把蛋白質加入湯品中，如竹筍排骨湯或是蛤蠣絲瓜湯等，清爽又解膩。另外，蔬菜類也不可少，記得搭配1-2份青菜，增加飽足感又能穩定血糖。

品嚐粽子醬料也是很重要，陳維禎說，一般肉粽皆有調味了能不沾醬最好，如要淋醬，建議不要超過1茶匙約15公克，以免鈉攝取量超標。

最後就是要動起來，陳維禎說，運動不僅可以幫助消耗掉攝入的卡路里，還能促進新陳代謝，養成運動好習慣，每周至少150分鐘，能保有健康又舒活。