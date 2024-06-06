彰化縣和美鎮昨晚9點20分罕見發生規模3.7地震，最大震度2級，不少民眾擔心這起地震與鄰近的彰化斷層有關，對此中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，彰化斷層屬於盲斷層，要判定是否有關，需要更多資料進行分析。另外據台灣地震模型團隊研究資料顯示，未來50年發生規模6.5以上地震機率達99％，其中彰化斷層有5％機率發生規模7.6地震。

廖哲緯說明，昨晚發生在彰化縣和美鎮的地震深度僅21.9公里，附近民眾都感受到搖晃。他解釋，台灣位於板塊交界帶，在板塊擠壓碰撞過程會造成南北方向破裂或斷層，這次彰化和美地震發生在台灣西側，發生在此區域大多是淺層地震。

至於本次地震是否與彰化斷層有關？廖哲緯表示，彰化斷層屬於向東傾斜的斷層，在地表並未發現斷層露頭，屬於盲斷層，要判定這次地震與彰化斷層是否有關，需要更多資料來分析。

台灣地震模型（TEM）研究團隊曾統計44個未來有可能會發生地震的孕震構造，並表示未來50年發生規模6.5以上地震機率達99％、規模6.7以上地震機率也有94％、規模7以上地震機率則是54％；其中彰化斷層發生規模7.6地震機率有5％。