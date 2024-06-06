26歲高姓男子目前假釋中，日前至嘉義市某超商領1萬多元網購商品時，因身上沒錢就想動手搶，見店員護著物品不放，竟徒手暴打店員成傷，隨後抱著網購品落跑，警方根據監視器畫面，當天就逮到高男，進一步查出他多年前也曾犯下強盜等罪，被判刑5年9個月入監，嘉義地檢署聲押獲准，並撤銷其假釋，高男需服殘刑1年8個多月。

嘉義市第一分局表示，26歲高男日前上網購買價值1萬多元物品，5月27日凌晨前往民族路一家超商取貨，因貨到付款，男店員比對身分後要求高男付錢，高男疑身上沒帶現金，向店員佯稱還有其他包裹要領取，想藉機拿走貨品，卻看到店員抱著商品轉身尋找，高男馬上動手、強搶網購物品，因店員死不放手，高男開始爆打店員左臉頰、左手臂，直到對方疼痛鬆手，隨即抱著物品逃逸。

店員隨後報警，警方根據超商監視器畫面鎖定嫌疑人身分，當天就逮捕高男，而高男到案聲稱，網購的商品是手機，事後為湮滅證據，手機與包裝盒已丟棄，警方訊問後，依準強盜、傷害等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢警事後查出，高男21歲時，就曾闖入民宅偷竊財物，另向友人母親借錢不成，還攻擊行動不便的友人母親，搶奪其口袋中現金1300元，最後被判有期徒刑5年9個月，入監服刑直到2022年10月13日聲請假釋獲准，如今又被收押，嘉義地檢署呈報撤銷高男假釋獲准，高男需入監繼續服剩餘刑期。

嘉義地方法院6日表示，高男搶取超商男店員手中包裹，並於搶取過程中，徒手毆打店員頭部，對自己涉及傷害、搶奪罪嫌，高男坦承不諱，鑑於高男有多次被通緝紀錄，有逃亡之虞，認為有羈押必要，最後裁定羈押。