經濟部長郭智輝昨赴立院備詢時稱，如果延役相關法規可通過，核二、核三都可檢修測試，安檢通過就可再用20、30年，遭外界質疑與行政院不同調。對此，行政院發言人陳世凱回應，郭是觀察到國際核電廠延役狀況，但行政院態度未變，依法朝向非核家園目標沒有改變。

陳世凱說，核二、三研議關鍵在於有無相關法令，最重要的前提原則，與過去至今闡述都一樣，確保核安、確保核廢料處理，要在社會有共識狀況才會討論這樣的議題，目前非核家園明確寫在法律，行政院長卓榮泰時常提示依法朝向非核家園目標未變，該政策沒有任何變化。

陳世凱強調，郭智輝昨談話是觀察到國際上核電廠有延役動作，延役約20年，因此提到國際對於延役作為，但行政院態度依法朝向非核家園目標沒有改變。

另對於郭智輝提及，未來不支持政府以公務預算補貼台電，但行政院已送出立院，追加補貼台電1000億，是否與行政院立場也有不同？

陳世凱回應，郭智輝在立法院答詢是指，不希望用撥補方式讓台電營運，這是針對未來台電的經營，這是郭的期許，希望台電順利營運，跟1000億追加減預算沒有關係。

陳世凱說，1000億預算是為了穩定台灣物價，請台電在電價配合政府穩定物價的作為，郭說法跟此沒有關係，針對未來電價，台灣有審議機制，主要看國際燃料價格，依法決定，現在不會談電價問題。