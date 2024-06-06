高雄市府農業局把握產季新鮮時刻，搭配冷鏈保鮮技術，6月5日至6月7日於日本關東首都圈15家精品百貨辦理玉荷包荔枝試吃拓銷活動，當地民眾表示，高雄玉荷包滋味吃過令人難以忘懷。（高雄市政府農業局提供／林雅惠傳真）

高雄玉荷包受到海外民眾喜愛，繼紐西蘭超市上架單價破千仍搶購一空，農業局把握產季新鮮時刻，搭配冷鏈保鮮技術，6月5日至6月7日於日本關東首都圈15家精品百貨辦理玉荷包荔枝試吃拓銷活動，當地民眾表示，高雄玉荷包滋味吃過令人難以忘懷。

依據高雄農業局統計，日本外銷市場今年依舊佔領冠軍寶座，為高雄玉荷包荔枝外銷出口第一名，優良品質加上甜美滋味長期受日本消費者愛戴，今年高雄農業局更是媒合5家連鎖超市，同時上架15間頂級百貨門市，分店遍佈於東京都、橫濱及千葉首都圈，觸及廣大消費族群，行銷推廣「高雄首選」在地農產品牌。

農業局指出，日本頂級超市「精品水果區」都是嚴選當季生鮮蔬果，上架之前的品質審核尤其嚴格，外銷日本的荔枝在產地經過嚴格把關外，藥檢要符合日本規定外還得通過46.2℃蒸熱檢疫處理後，2℃低溫檢疫處理42小時，確保果實品質檢疫通過後才能出口。

由於日本多為小家庭為主，高雄玉荷包外銷日本以小盒包裝販售，由於果肉飽滿多汁且果核小，香味十足甜度夠，深受日本消費者喜愛，表示吃過難以忘記。

高市府農業局張清榮局長表示，高雄玉荷包荔枝產量全台第一，今年因氣候影響產量減少，但品質優良甜度高，外銷市場反應良好，外銷市場深耕不易，各國檢疫條件皆不同，從田間管理栽培至分級包裝、檢疫，過程都需要農民細心照料，才能結成美麗的果實，希望能透過長期推廣在地農產，行銷世界，提升國際市占率，不枉農民栽植的苦心。