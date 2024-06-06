台北雙星C1／D1開發大樓被視為「國家門戶 首都地標」，去年11月14日舉行立柱典禮後即展開施工，不過原定C1大樓為55層樓高、D1大樓為74層樓高，後續設計單位提出變更設計案，改為C1大樓53樓、D1大樓70樓，不過商業使用面積增加，另外國門客廳配置也做出變更；台北市都審會今(6)日審議此案，最終修正後通過。

簡稱台北雙子星開發案的「台北車站特定專用區C1、D1（東半街廓）聯合開發新建工程」，由台北雙星股份有限公司及台北市捷運工程局攜手開發；捷運局表示，未來擁有6鐵共構優勢，並可串聯北門、大稻埕老城區共同文化生活圈，預估完工使用後可提供1.6萬個就業機會，創造上千億元以上的經濟產值。

不過該案的申設單位提出變更設計，調整調整建築物高度及樓層、國門客廳配置、地面層景觀及各層平面等事項，其中C1大樓、D1大樓的高度都調降，依序為55樓改53樓、74樓改為70樓，並調高基座高度，從48公尺申請放寬至48.285公尺，以因應營運及雙層電梯設置需求，並檢討不超過台北車站屋脊線的絕對高度53.93公尺。

根據資料顯示，雖然兩棟的樓層高度雙雙調降，但商業使用面積不減反增，C1大樓商業使用容積樓地板面積增加約9萬7225平方公尺 ，達約15萬397平方公尺，而D1大樓則增加約14萬3370平方公尺，達20萬9143平方公尺。

由於在今年3月12日已召開都審幹事會，多數議題均已達成共識，因此在都審會委員討論時，對於高度改變較沒有意見，但對各樓層平台以及平面的植栽配置有所著墨，最終都審會主席、台北市都發局長王玉芬裁定修正後通過。

捷運局表示，C1／D1開發案前於2022年10月取得建造執照，因投資人為優化使用機能及防災性能，填補非必要之樓板挑空後降低樓層數及整體建築物高度並增加使用用途，以符合市場營運需求。

捷運局指出，另針對公益空間的動線調整為可遠眺七星山並增加各層立體規劃設計及景觀豐富性，故辦理本次變更設計，投資人承諾不影響本案完工期限及公私地主分配比，預計2027年12月底完成興建工程。