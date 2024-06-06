國民黨籍屏東縣議員王景山「堆肥廚餘案」最終結果出爐，最高法院6日裁定維持二審判決有期徒刑1年10月、且全案定讞，對此，王景山稍早得知訊息後，震驚不已，質疑政治辦案直呼3次「太可怕了」；屏縣府民政處表示，依法規定，宣判當天即將王解職，但王非違反選罷法遭解職，因此沒有遞補問題。

「這麼殘忍！」王景山稍早收到定讞噩耗，得知自己不僅要被解職、還要入監服刑，震驚不已，他喊冤，那些都是有機肥料，全部都有經過處理，農民也拿來當有機肥料使用，這些全部都是事實，而且也沒有汙染到土地，但卻被判刑入獄，真的很冤枉。

他質疑這是政治辦案，他說，在案件審理期間，他很努力想要證明自己的清白、他是無罪的，但對方卻連證人也不傳，實在是太可怕了、太可怕了、太可怕了。

對此，屏縣府民政處表示，依規定，王景山遭判有期徒刑確定、且未被宣告緩刑，縣議員身分會在宣判當天解職，而他又非違反選罷法遭解職，所以沒有遞補問題，至於第二選區的議員缺額未達二分之一，所以也沒有補選問題。

前年王景山因涉嫌用兒子名義經營財夯堆肥場、以合法掩護非法牟取暴利，遭屏東地檢署依違反廢棄物清理法起訴，案經審結後，一審輕判緩刑，但檢方不滿提上訴，二審法官認為不宜輕縱，因此改判王1年10月，全案再上訴後，最高法院維持二審判決，全案定讞。