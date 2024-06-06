台灣人工智慧實驗室高雄亞灣研發總部今（6）日揭幕。（柯宗緯攝）

台灣人工智慧實驗室高雄亞灣研發總部今（6）日揭幕，創辦人杜奕瑾提到，過去在美國微軟上班時，很多同事坐船來公司，而亞灣也有這種條件，他也挖角輝達董事長左右手、張智為助陣。高雄市長陳其邁直說，「AI的時代來了！高雄的時代也來了！」

台灣人工智慧實驗室今天在高雄舉行亞灣研發總部揭幕，包括陳其邁、中鋼執行副總經理、金屬中心、工研院等特地到場支持見證。杜奕瑾致詞時要大家看向窗外的高雄港灣，他提到，自己在美國微軟上班時，不少同事坐船來公司，而高雄亞灣也有如此條件。

台灣人工智慧實驗室高雄亞灣研發總部今（6）日揭幕，創辦人杜奕瑾提到，過去在美國微軟上班時，很多同事坐船來公司，而亞灣也有這種條件。（柯宗緯攝）

杜奕瑾還說，「市長說輝達來就給3席船席，市長昨天說我們今天就來了，船席我已經拿到了。」他認為，要說服人才從美國回來，一定要有好的環境，而自己在亞灣找到這樣的環境，還提醒大家想要來亞灣的動作要快，很快這裡的辦公室都滿了。

AI Labs的營運長張智為其實是輝達董事長黃仁勳的左右手，張智為在輝達美國總部工作15年。（柯宗緯攝）

近日輝達議題夯，杜奕瑾主動提及，AI Labs的營運長張智為其實是黃仁勳的左右手，張智為在輝達美國總部工作15年，負責亞太地區高效能計算暨人工智慧市場，去年回到台灣加入AI Labs貢獻所學。

張智為受訪時提到，他歷經輝達要從遊戲產業轉型進入人工智慧運算的過程，很清楚怎麼把AI轉型為生成式AI，他觀察到台灣醫療健保資料量是全世界獨一無二，這是台灣的優勢，而高科技製程、金融產業及高雄的傳統產業都可運用生成式AI服務。

「AI時代來臨！高雄時代來了！」陳其邁指出，市府各局處與AI Labs有許多合作計畫，盼藉由5G AIoT園區，擴大到現在亞灣2.0，將高雄從過去硬實力逐漸轉化成軟實力，除整合各種不同應用服務，使產品商業化、AI產業化，以創造更多利潤，而人工智慧應用服務，能讓高雄軟實力從觀念驗證，逐漸轉化為商業與服務模式，促使產業落地高雄。

立委賴瑞隆近年積極爭取中央資源落地亞灣，他致詞提及，「亞灣智慧科技創新園區推動方案（亞灣2.0）」計畫，經向中央爭取總經費由5年106.64億元，增至7年170.39億元，亞灣就在港邊很漂亮，最適合新創發展及人才群聚。（柯宗緯攝）

立委賴瑞隆近年積極爭取中央資源落地亞灣，他致詞提及，「亞灣智慧科技創新園區推動方案（亞灣2.0）」計畫，經向中央爭取總經費由5年106.64億元，增至7年170.39億元，亞灣就在港邊很漂亮，最適合新創發展及人才群聚。

各縣市積極爭取輝達研發中心進駐，高市副議長曾俊傑也要求市府團隊掌握優勢，全力爭取AI研發中心落腳高雄。（柯宗緯翻攝）

此外，各縣市積極爭取輝達研發中心進駐，高市副議長曾俊傑也要求市府團隊掌握優勢，全力爭取AI研發中心落腳高雄，讓高雄成為AI城市，AI不只是台灣最好機會，更是高雄產業轉型最佳契機，高雄積極建構完整半導體產業鏈，擁有陸海空絕佳交通與地理環境，最具爭取優勢。