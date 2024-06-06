桃園市副市長王明鉅今天上午前往八德區，出席2024桃園閩南文化節開幕記者會。王明鉅表示，桃園閩南文化節今年將於6月8日至23日熱鬧展開，以六大主題規畫藝閣v.s踩街、總舖師辦桌、國際論壇、國際龍獅競賽、八塊厝民俗藝術村展演及民俗技藝表演等，每日精彩活動不間斷，歡迎市民共襄盛舉。

王明鉅指出，桃園閩南文化節舉辦迄今已逾十年，特別感謝壽山巖觀音寺、中壢仁海宮、南崁五福宮、景福宮及在地里長的支持，讓閩南文化節得以順利舉行，愈來愈有特色，一年辦得比一年更好。

文化局表示，桃園閩南文化節今年配合「藝遊桃園文化行旅數位平台」，結合閩南文化與數位科技，首度推出數位集章活動，參與者不僅可獲得具民俗特色及收藏價值的3D數位集章圖像，完成集章者還有機會得到文創紀念品，歡迎民眾踴躍參與。

本次活動包含6月8日藝閣v.s踩街、6月9日桃園國際龍獅競賽、6月9日至10日藝遊未盡慶端午、6月15日桃園閩南文化國際論壇、6月16日總舖師辦桌活動、6月22日及23日藝陣大匯演，相關活動內容可至桃園閩南文化官網或桃園閩南文化臉書粉絲專頁查詢。