淡江大橋明年年底通車，國民黨新北市議員陳偉杰今在議會總質詢表示，沙崙地區與淡海新市鎮憂心車流將對在地造成衝擊，盼通車後不會是另一個夢魘的開始，新北市長侯友宜說，市府現已做運輸相關規畫。陳偉杰也關切八里輕軌核定進度？捷運局長李政安回應，交通部審查已通過，6月會再報中央，盼行政院能盡快核定，。

侯友宜表示，交通局已跟我們開過多次會，如何建構轉運運輸樞紐非常重要，已做好先期規畫，2025年啟動後，整個轉運系統就能達到一定的效果，市府現已在做準備工作。

交通局長鍾鳴時補充，目前由公路局做管理站形式，未來將擴大為大型車的停車場，攔截到進老街的流量，跟八里之間也會用公共運輸，把原來通勤多做一點觀光遊憩效應，相關規畫會在通車前設置完成。

交通局說明，通車前沙崙路調整為雙向4車道配置，人行道規畫為綠化步道，並設置機車停車彎提供678個機車格、公車彎及中正路口左轉車道，預計今年8月完成；另原淡水拖吊場原址改建為停車場，提供140個汽車格，3月1日已啟用。 此外，通車後大貨車維持禁行沙崙路，行駛動線由中正路2段51巷續接台2線；未來如漁人碼頭辦理重大活動，貨車將禁行淡江大橋改行駛龍米路、關渡大橋接台2線。

因應淡江大橋即將通車，陳偉杰也關切八里輕軌核定進度？捷運局長李政安回應，交通部審查已通過，6月會再報中央，希望行政院能盡快核定，核定就可以辦綜規。陳盼在市長卸任前能有好消息。

陳偉杰並希望淡江大橋八里端橋下空間能規畫休閒空間，不管是腳踏車租借或民眾休憩，鍾鳴時表示，淡江大橋通車後不只是交通聯繫，也是觀光遊憩與國門地標，會審慎運用現在交通用地空間，做轉換交通工具的接駁用地。

侯友宜說，淡江大橋會是台灣的地標，很多人會來參訪，交通的轉運與運輸一定會做好相關規畫。

另針對醫療區域重畫，將新增淡水次醫療區域，陳偉杰盼衛生局、城鄉局先在淡海新市鎮第二期把土地找好，避免屆時條文通過，可以設置醫療區，卻無醫療用地會非常窘。

侯友宜表示，醫療園區已經分配出來，涵蓋到八里，次醫療區規畫會做整合型，包括長照、醫療，做好健康照護，至於土地部分，國土署在做淡海科學城規畫中。

城鄉局長黃國峰說，淡海二期會另外拉出來做約有660公頃，其中有畫135公頃的產專區，7月開始會在地方召開說明會，預定明年公展。侯友宜表示，既然整體科學城要開發，會去爭取能有專業醫療園區。