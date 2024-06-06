5日暫停交易的世界先進於6日恢復交易，開盤即挫跌4.37％，隨後跌幅一度擴大至5.83％、下探97元。不過，10點半後隨著買盤逢低敲進，股價開始止跌回升、11點後翻紅上攻，午盤後飆升7.77％至111元，創2022年4月中以來逾13月高價，股價大洗三溫暖。

世界先進5日宣布將與恩智浦半導體（NXP Semiconductors）設立新加坡合資子公司VSMC，投資約78億美元興建首座12吋晶圓廠，目標2024年下半年動土、2027年量產，由持股6成的世界先進負責營運。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭指出，此座晶圓廠總投資金額78億美元，其中68億美元用於資本支出，10億美元為支應營運資金、技術授權金等其他等。以來源觀察，40億美元為子公司股本、19億美元為保證金及使用費，世界先進分別挹注24億美元及7億美元。

黃惠蘭說明，世界先進合計將投入31億美元，首先會從現有手頭資金支應、部分來自客戶收取長約保證金，另考量台灣尚處於低利環境，應會進行銀行聯貸和借款。為維持公司健康財務結構，公司也評估辦理現金增資，目前預估負債比應不會超過60％。

此座新廠鎖定生產車用及工業用的混合信號、電源管理、類比晶片等，為長期需求穩健成長產品。較大折舊將自2026年起顯現、2027年影響較大，預估2025～2028年可能影響毛利率4～9個百分比，費用率估低於12％、量產後可降至約10％，月產能達逾3萬片時損平。

美系外資對此認為，世界先進新加坡首座12吋晶圓廠的68億美元的資本支出規模，遠高於其預期的30億美元，月產能5.5萬片規模、23億美元的設施投資、8200萬美元的單位產能資本支出均較高。

同時，VSMC須向台積電支付技術授權費，雖然董事長方略表示新廠逾半數產能已獲得客戶預訂計畫及訂單，但美系外資認為獲客戶承諾的產能仍不夠高。不過，公司表示將維持每年配息4.5元水準，可能為股價帶來一定的下行保護。

美系外資表示，若VSMC至2029年能將產能提高至每月5.5萬片，意謂世界先進2029年營收有望較2024年倍增。不過，新廠擴產可能導致毛利率稀釋4～9個百分點，假設12吋晶圓廠平均售價為2100美元，意謂12吋晶圓廠毛利率僅接近30％。

整體而言，美系外資認為新加坡12吋晶圓廠投資計畫對世界先進財務面產生負面影響，包括股價將對投資金額高於預期、可能辦理現增籌資導致逾10％的潛在股本稀釋、4～9個百分點的毛利率稀釋，預期股價將出現負面反應，給予「減碼」評等、目標價72元。