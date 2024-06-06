苗栗縣政府全力推動108課綱，基於培養學生基本學力與核心素養，須精進教師專業智能，每年都會由教育處舉辦共學分享會，今年分享會6日在竹南鎮馥藝金鬱金香酒店舉行，分成本土教育、教師社群、數位雙語及績優輔導等4個組別，邀請台中師大等外部指導教授與縣內各國中小學校長老師共同分享教學經驗，提升教學品質。

苗栗縣政府2024年共學分享會6日在竹南鎮馥藝金鬱金香酒店舉行。（謝明俊攝）

6日登場的共學分享會，分成4個場次分組討論，共有16個貝有特色的教育團隊，精心規畫多元豐富的課程教學經驗，深化新課綱「從學知識到學素養」的課程思維，並邀請課程專家分享評論與指導。

苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長鍾東錦到場感謝全體校長、老師對提升教學品質的努力與辛勞，她回憶起2019年開始推動108課綱教學時，縣內多個國中小學校長對新的教學題綱，紛紛親自研究帶領老師尋找新的教學方式，過程非常辛苦，108課綱雖然有被外界批評之處，但學校校長及老師提升教學品質的努力付出，是值得肯定的，因此，她要代表縣長鍾東錦再次感謝全體校長及老師。

苗栗縣政府2024年共學分享會6日在竹南鎮馥藝金鬱金香酒店舉行，分成4大組別分組討論。（謝明俊攝）

苗栗縣政府2024年共學分享會6日在竹南鎮馥藝金鬱金香酒店舉行，分成4大組別分組討論。（謝明俊攝）

鄧桂菊強調，推動數位學習及雙語教育是苗栗縣政府重大政策之一，其中5G新科技、班班有大屏等相關計畫，除了提升老師教學模式外，更期望藉由科技數位增進學生自學並縮短城鄉差距，並且藉由引進外籍英語教師、部分領域雙語及提升國中小師生口說英語，將雙語教學向上接軌延伸，培養學生競爭力。

苗栗縣政府2024年共學分享會6日在竹南鎮馥藝金鬱金香酒店舉行，邀請頭份市建國國小冠軍合唱團開場表演。（謝明俊攝）

苗栗縣政府2024年共學分享會6日在竹南鎮馥藝金鬱金香酒店舉行，邀請獲得全國客家藝文競賽特優的造橋國小客家口說表演。（謝明俊攝）

苗縣政府共學分享會登場，邀集各方師長分享教學經驗。

6日分享會並邀請頭份市建國國小冠軍合唱團、以及獲得全國客家藝文競賽特優的造橋國小客家口說表演，讓到場學者師長共同欣賞苗栗縣推動客語的優秀表現。