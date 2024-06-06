宜蘭最受矚目的全國大賽「第六屆藝穗盃街舞大賽」今（6日）開始報名，羅東鎮公所祭出高達10萬4千元獎金。（吳佩蓉攝）

宜蘭「藝穗盃全國街舞大賽」祭逾10萬元獎金，今起開始報名。

宜蘭最受矚目的全國大賽「第六屆藝穗盃街舞大賽」今（6日）開始報名，羅東鎮公所祭出高達10萬4千元獎金，獎項除了冠軍、亞軍、季軍、優選5隊，今年更新增2隊佳作；鎮長吳秋齡表示，鼓勵所有熱愛跳舞的年輕人發揮所長、實現夢想，參賽報名隊伍限25組，籲國內外街舞高手「趕緊報名挑戰喔！」

藝穗盃街舞大賽於7月20日晚上6時30分，在羅東鎮中山公園舉行，參賽報名隊伍限25組，每隊人數及舞風不限，但每名參賽者僅限報名一隊；比賽當日將選出冠軍一隊獎金4萬元、亞軍一隊獎金2萬5仔元，季軍一隊獎金1萬元、優選5隊各5仟元，佳作2隊各2仟元。

公所表示，報名方式採網路報名並酌收保證金2000元，全程參與比賽活動結束復將全額退費。此外，台灣電子迷幻樂團孔雀眼JADE EYES，於2013年以首張同名進份專輯《孔雀眼JADE EYES》入園台灣金音獎「最佳電音專輯」，比賽當天特邀她們帶來精彩的音樂演出，讓比賽活動High到最高點。

2024羅東藝穗節將於7月13日至27日於羅東中山公園舉行，13日開幕晚會由優人神鼓《鼓聲圓滿》揭開活動序幕，接著24日至26日的夜間遊行，27日的藝穗嘉年華等；活動詳情可至羅車鎮公所、觀光發展所官方網站和粉絲頁，或掃描活動海報QRCode。