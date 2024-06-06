台北地檢署4月26日偵結起訴虛幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案，起訴自稱「系統之神」的主謀林耿宏、王牌交易所創辦人潘奕彰、建業法律事務所前所長王晨桓等32人。台北地院今上午首度開庭，羈押中的林耿宏依然否認犯罪，強調自己沒有任何詐欺犯意。

林耿宏今表示，他否認犯罪，理由是上一案檢察官說虛擬貨幣可以買賣，但不能有詐欺的行為，因此他找到KPMG所輔導的王牌交易所，也就是潘奕彰創辦的團隊，而且潘本身是經濟部補助的ABA加速器創辦人，負責協助區塊鏈及虛擬貨幣的輔導。

林強調，絕對沒有詐欺犯意，所有參與的主管或是撰寫白皮書的員工，都是具有相當高的專業知識。更重要的是，他一定要用最高規格，用最嚴謹的態度去做合法的行為。最主要陳述這所有的一切，從一開始就是要做虛擬貨幣的新創，絕對不是用虛偽詐欺的形式去欺騙消費者。

林的委任律師謝協昌表示，IMBA社團並非為了實施詐欺為手段而成立的犯罪組織。本案沒有保證獲利，且所有資金保管有完整的記錄憑證，並無掩飾或隱匿的犯意，請求諭知無罪。

林的委任律師陳緯誠指出，林沒有詐欺故意，如果確實有詐欺故意，不需要把本案事實搞得那麼複雜，至少有兩種更簡便的方式可以做。IMBA業務團隊並不是一個上下嚴密控制的組織，所有的理事長及分會長都只是榮譽頭銜，只要業績達標就可以符合，而且盈虧自負，並且要負擔辦公室租金。

陳說，這跟一般的詐騙集團模式完全不同，因此本案不可以用詐騙集團或犯罪組織認定林有發起操縱的行為。

林的委任律師薛欽峰表示，檢察官稱本件虛擬貨幣沒有價值這一點，應該要做相當舉證。此外，加入IMBA有一定難度，要經過考試，如果只是為了招攬一般人來銷售，不需要有這樣的程序。

起訴指出，該詐團將成本低廉的MOCT、CSO、FITC、NFTC及BNAT幣，自2019年起以編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售；成立IMBA直銷團隊推銷，並在網路媒體發假新聞、操縱幣價等手段誆騙1200人近8億元。

林耿宏要手下將騙來的現金，分批搬運藏匿雙北市，將1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費；將4300萬元給王晨桓，其中2600萬為王牌交易所增資款，另1700萬投資曼谷建業法務事務所，4740萬給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南隱匿。

王晨桓以「軍師」角色教導林耿宏修改白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，並指派律師取得卷證資料洩漏給詐團，王也將其新店中正路房屋供遭通緝的林耿宏躲藏。