武打巨星成龍今年3月在網上傳出近照，原本給人一頭烏黑茂密頭髮印象的他，竟急速老化，頭髮斑白，但他的粉絲團澄清是「新電影造型所需」，成龍本人更是親自否認生病，表示身體還很健壯。近日，小紅書上流出他現身加拿大的照片，可見他頭髮仍斑白，皺紋不少，引來網友驚呆說：「成龍大哥才70多怎麼老成這樣」。

近來成龍與導演喬納森恩特威斯爾（Jonathan Entwistle）趕拍新片《龍威小子2》（The Karate Kid2）（又稱《功夫夢2》），該片除了成龍，還有電視劇《西遊ABC》的男主角王班（Ben Wang）、及女星溫明娜，網上曝光多張他和工作人員的合影，可見成龍頂著一頭灰白色頭髮，外型已經變成慈祥老爺爺。

見此，許多網友驚訝70歲的成龍似乎老得太快，有人解釋：「以前拍戲傷痛太多了，像洪金寶現在也是一身病，常坐輪椅」、「希望到時候電影大賣，大哥年級都這麼大了還出來拚，身體吃不消的」、「一下子老了這麼多，我的成龍大哥呀」、「一個時代結束了，成龍太老了該退休了」、「不是退不退休的原因，只是他把拍電影當興趣」。

而成龍的粉絲團先前發文澄清：「新電影造型所需，頭髮顏色是染的。大哥下個月就70了，還在為自己喜愛的電影事業拚搏著！希望大家多多關心即將開機的電影《陌生家庭》以及待映的電影《傳說》吧」。成龍5月初到學校出席活動時，強調目前的髮色是天天花一小時請造型師刷白的，並不是所謂的「一夜白髮」，4月生日時也留言說因為自己太愛電影，任何嘗試都願意做，「入行六十二年，到今天還在繼續拍電影，值得好好珍惜。」

成龍與男星尊龍1989年出席金馬獎典禮。（圖／中時資料照）

成龍（中）過去和梅艷芳（左）、張曼玉合影。（圖／中時資料照）