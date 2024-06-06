國民黨新北市議員陳明義今（6）日總質詢再次針對五股中興路三段拓寬改善工程質問市府到底要不要做，質疑市長侯友宜有魄力整頓五股垃圾山、塭仔圳，但簡單的道路拓寬工程卻遲遲無下文，甚至怒批：人命不值錢！工務局則回應，因為仍有1處未獲地主同意，後續會利用公有地人行道做改善。

陳明義表示，五股中興路三段從永安橋下來後，路幅由3線道不斷縮減成1線道，也因此造成交通事故頻傳，2017至2021年該路段就有3起死亡事故，而他自己也在2022年議會總質詢過此議題，結果到現在2年過去，拓寬改善工程經過3次會勘、2次用地協調會後仍然遲遲無下文。

陳明義指出，該路段拓寬改善工程從2019年到2022年，交通局已將路廊畫出來，他自己也找了地主來溝通，現在可以說是萬事俱備只欠東風，甚至直言，侯友宜有辦法把五股垃圾山的商家溝通到變成夏綠地、塭仔圳400公頃有辦法做到0抗爭，結過這件攸關3條人命的事竟然沒辦法。

工務局長祝惠美回應，該處屬於非都市土地，且其中1位地主尚未同意，且已經申請相關建築執照，正在做建築的施作，所憶後續會利用公有地人行道部分來改善；侯友宜也承諾，能做的事不會去推，將會請工務局思考在非都市地上以及地主同意下如何做得更完整。

陳明義忍不住動怒，直言五股垃圾山也是非都市土地，為什麼可以做夏綠蒂大道，可以做水溝、做馬路？關鍵在於只要市長想做就可以做，交通局已經把圖畫出來了，當初也說工程介面沒問題，至今仍然懸宕，怒批「再死1個人你們承擔得起，反正人命不值錢！」