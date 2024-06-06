健和興今天舉行股東會，國際經濟持續受到高通膨、高利率影響，大陸疫後經濟也未見起色，加上俄烏戰爭持續，中東的以哈戰爭與紅海航運危機等地緣政治事件攪局，導致全球終端商品的需求疲弱，產業仍處於積極去化庫存階段，各國的製造業活動尚待復甦，健和興112年合併營收為41.7億元，較111年減少13.95%，營業利益為6.89億元，較111年減少29.91%，稅後盈餘為5.49億元，較111年減少39.12%，每股盈餘為3.49元。

健和興今天股東會完成董事改選，新任董事為京寶投資公司法人代表人鄭克彬、鄭有良、鄭義典、鄭傑元、鄭文碩；新任獨立董事為李義隆、徐敬道、陳茂棠、吳美鴛。

健和興現有產品以電動車充電槍等車用產品與儲能為主，受惠於充電槍及儲能產品出貨增溫，健和興自結4月合併營收達3.78億元，月減2.09%，年增6.91%，營業淨利為4938萬元，較上月成長14.79%，單月稅前淨利為7598萬元，月成長2.37%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.49元；累計前4月合併營收達14.04億元，較去年同期營收衰退0.52%，每股稅前盈餘為1.76元。

隨著新產品出貨逐步放量，健和興表示，今年下半年營運會比上半年好，全年有望比去年好。