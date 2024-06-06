雪霸國家公園管理處將在下周端午連假，發動山友協助將垃圾帶下山活動。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處為推動山友們共同維護各熱門山區環境，規畫在下周端午連假期間，許多山友攀爬園區各山，鼓勵山友協助將垃圾帶下山活動，並選在雪山登山口，對有協助帶垃圾下的山友，發放精美小禮以資鼓勵。

雪管處表示，端午節後氣候正式進入盛夏，山區植物爭奇鬥艷，動物尋訪覓食，好不熱鬧，也吸引民眾前往各山區探訪自然。但山區登山步道、休息點或周邊環境，常有被遺棄的果皮、口罩、包裝紙、衛生紙、茶葉或咖啡渣、殘存調味料或飲料等人為產物，甚至在禁菸場所不應出現的菸蒂，這些經常被誤以為會自然分解的產物，遭民眾不當棄置在山區，不僅容易造成野生動物翻找誤食，污染山區土壤及水源，影響觀瞻。

雪霸國家公園管理處將在下周端午連假，發動山友協助將垃圾帶下山活動，並贈送摺疊扇。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

為維護美麗山林間自然環境，雪霸處將於今年端午連假期間，邀請山友一同響應垃圾帶下山活動。凡是具入園資格，並且在6月8日至6月10日期間，在雪山登山口下山的隊伍，離園當日將自己所揹負下山的垃圾，提供給登山口服勤志工查看，即可每人兌換1頂摺疊扇，每日限定100份，數量有限，送完為止。

雪管處提醒各位山友，山區垃圾處理不易，每位山友登山所使用過的垃圾，應自行揹負下山帶離園區，期望每個山友都能提醒同行夥伴，共同維護山森清潔，將登山行程所攜帶或產生的各類產物帶下山，際此萬物繁盛時，除維護動植物生長環境，也給上山尋訪美麗景色的大家留下山光明媚的一隅。