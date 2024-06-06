警方調查發現，1名穿著白色上衣的男子潛入自助洗衣店將已烘乾的整袋襪子偷走。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

連襪子都要偷！彰化市吳姓女子因近日陰雨綿綿，昨天將全家人一整個月的襪子清洗後，全都拿去自助洗衣店烘乾，不料，當要取回時，送烘乾的35雙襪子已不翼而飛，經報警調閱監視器，發現是1名穿著白色T恤的男子潛入店內東挑西撿後，將襪子裝袋偷走。警方表示，已鎖定1名劉姓男子涉案，追查中。

吳姓女子報案指出，最近天氣不太穩定，襪子洗完後一直都曬不太乾，昨天乾脆將他們夫妻與3個小孩這1個月以來換下的襪子全部再清洗後，再拿去彰化市和平路的24小時投幣式自助洗衣店烘乾，數量總計有35雙。

然當要取回襪子時，吳姓女子赫然發現35雙襪子已不翼而飛，在自助洗衣店搜尋都找不到襪子的蹤影後，只得向轄區的民生路派出所報案，並隨即上網採購全家人的襪子，共花了1000多元。

警方表示，該起自助洗衣店竊盜案發生在昨天中午，經調閱洗衣店監視器，發現1名穿著白色上衣的男子進入店內後，先是東張西望，見店內外沒人後，就動手翻找已烘乾好裝袋的衣物，最後看到1袋已烘乾的襪子，乾脆整袋偷走。

警方經清查路口監視器，鎖定1名台中市的劉姓男子涉有重嫌，並查出劉男有流竄台中、彰化等地偷竊的記錄，行蹤飄忽，目前正全力追查中。

全家人的襪子送去烘乾竟全部被偷走，吳姓女子與其同事分享上述離譜狀況時，大家除對她全家沒襪子穿的遭遇感到同情，也都覺得不可思議，直呼「怎麼會有人想偷別人穿過的襪子？」