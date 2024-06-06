為留住護理人力，衛福部今年陸續推動三班護病比、夜班獎勵新制，但上路以來狀況連連，有醫院以電子看板造假數據，只要超過一定護病比就無法顯示；有加護病房、急診等「特殊單位」，護理師遲遲等不到獎勵，直言「是不夠忙，還是不配拿？」。

成大醫院企業工會理事長、護理師蔡婷婷指出，衛福部於6月初將各醫院三班護病比數據公告上網，以成大醫院最新的統計數據為例，三班護病比分別為白班1：5、小夜班1：8.6、大夜班1：11.4，如此「幸福」的數據，顯然與基層的真實體感大相逕庭。

蔡婷婷透露，事實上，成大醫院設有電子護病比看板，白斑強制設定無法超過1：7，超出部分都用手寫處理，工會已掌握相關證據。至於小夜、大夜則無上限，護理師只能硬者頭皮去顧。她提醒，護病比超過1人，病患的死亡率就提高6％。

至於夜班獎勵，依照規定，醫院應在收到款項後的下一次給薪日撥付護理人員，如今已6月初，成大醫院的撥付進度仍停留在3月。蔡婷婷質疑，衛福部真的有嚴格監督各家醫院的發放進度嗎？另衛福部在1月底已明確表示，白班繁重工作加給獎勵將是下一階段的重要目標，至今仍石沉大海。

台大醫院企業工會理事長楊心慧表示，照護司在去年12月曾針對護理人力政策整備計畫辦理說明會，當時完全沒有提夜班獎勵，劃分成「急性一般病房」、「其他護理獎勵」前者預算27億，後者13億。台大醫院企業工會會員代表郭豐慈說，包含加護病房、洗腎室、心導管、血管攝影、急診等，都算是「特殊單位」，適用後者，但相關獎勵不僅沒有明確數額，甚至還須優先補足前者的不足才能分配，想問衛福部，這些重要救命單位的護理師究竟是「不夠忙」還是「不配拿」？

楊心慧認為，過往的「溝通會議」只不過是把工會當作政府的背書工具。面對血汗護理，台大醫院企業工會、成大醫院企業工會共同提出3大訴求，基層要參與、獎勵要公平、全民要監督。

工會呼籲，政府應與工會團體建立定期協商機制，在重大政策研擬期間更應確保資訊暢通、切實納入基層意見，避免成效未顯反倒先起爭議。而白班及特殊單位護理人員，均應比照急性一般病房人員領有律定護理獎勵金額，衛福部應做足合理財源規劃，否則擠牙膏式政策只能治標無法治本。

另外，衛福部應以「病房」為基礎單位，公告各醫院三班護病比，亦應將護理師離職率、空缺率數據公告上網，搭配勞保及公保資料勾稽查核，百億公帑的護理政策，應受全民監督檢視。

國民黨立委洪孟楷呼籲衛福部正視護理困境，勿粉飾太平，拿出美化的數據，這不是國人樂見的。在他的選區，已可感受到醫院床位縮減，雖有床，卻鎖起來，無法開放，出現「病床黑數」。王婉諭則呼籲政府提供公平的獎勵，不論那個科別、班別的護理師，都承擔照顧病人、維護醫院運作的責任，同工不同酬將加劇排班作業難度，造成勞勞相爭。

去年政府曾承諾研議白班護理人員的「繁重工作加給」，照護司長蔡淑鳳回應，目前各界對「繁重」的想法不一，預計下半年會凝聚出共識。衛福部也會爭取更多預算，改善護理人員待遇。