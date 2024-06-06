大湖鄉公所等單位在台3線127K查獲業者違法棄置大型廣告帆布廢棄物。（大湖鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖鄉公所聯合苗栗縣政府環保局、苗栗縣警局大湖分局執行環保稽查取締勤務，於上個月13日在富興村6鄰水尾5之10號石風城堡民宿旁路邊農地，查獲來自高雄業者隨意丟棄大型廣告帆布及一般廢棄物等違法行為，造成環境髒亂，嚴重影響市容觀瞻，全案業經環保局依違反廢棄物清理法第27條第2項及行政罰法第18條規定嚴辦重罰，同時責令業者限期自行清除，否則將按日連續處罰。

大湖鄉長黃惠琴呼籲民眾及業者，切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將祭重罰，絕不寬待，近來清潔隊強力執行環保稽查，已查獲多起違法亂倒、亂丟廢棄物之行為人並依法裁罰及移送司法機關，但是市區街道、道路及郊區坡地等處，仍經常發生民眾隨意將垃圾丟包行為，嚴重影響環境衛生及市容整潔，清潔隊除加強環境巡查、破袋檢查、調閱監視器等方式蒐證外，也邀請大家利用行車紀錄器、手機、相機等工具檢舉違規行為，共同維護市容整潔，降低髒亂點產生。