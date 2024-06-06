澎湃新聞報導，大陸最高人民法院發布案例，湖南2020年發生一起14歲學生反擊15名霸凌者時殺傷3人，今年5月30日被依正當防衛判決無罪。無獨有偶，陝西咸陽去年也發生村民張恆與父親，對侵門踏戶違法拆遷的五十多名持械人員、機具，以寡擊眾反擊時，有名石姓拆遷人員意外死亡，檢警事後以防衛過當，依故意傷害致死罪嫌，起訴張恆，受大陸社會矚目。

5月28日一審首次開庭。辯護律師除主張對方一干人等違法拆遷、侵入住宅，依「家是個人最後堡壘」的法治「堡壘原則」，被告仍屬正當防衛外，也發現檢警所謂「凶器」上，並無死者血跡，主張無罪抗辯，全案正由法院審理中。

據報導，張三報、張恆父子一家住在咸陽西咸新區滄西新城釣台街道辦資村。2017年，灃西新城決定徵收拆除資村，用於文旅工程建設。從2018年至2023年，對張三報家先後作出三次責令交出土地決定。張三報不服，訴至法院，前兩次決定都被法院判決撤銷。2023年3月24日，灃西新城作出第三分命令交出土地決定書。在申辯期內，法院還沒判，違法強拆隊伍五十多人即已登門。

澎湃新聞報導，本案過程，被拆遷戶張三報家屋外的監視器，紀錄下來。

監視器畫面顯示，2023年4月1日清晨6時許，拆除人員持械到張三報家院外，用輪式破碎機強行破壞院子鐵柵欄門，拆除人員衝進院內踢踹入戶鐵門未果，破碎機再進入院內破壞入戶門。

6時07分，拆除隊伍中有人大喊：「拿滅火器的往前走。」還有人喊：「往前走，害怕啥呢？」有人短暫進屋後又退出。接著，後史禮濤等13人進入院內。趙冬冬等6人使用滅火器，噴射屋內，張三報、張恆父子手也持滅火器對噴。

6時08分，死者石某等5人持防爆盾、防暴鋼叉、橡膠棍入屋，欲帶離張姓父子，父子遂持自製長矛與石某等人對峙。隨後屋內傳出喊叫聲、打鬥聲。半分鐘左右，衝進屋內的拆除人員紛紛退出，跑出院子。

其中一人在屋門口倒地，被同行人拖行數公尺後，躺在院內地上，正是最終死亡的石某。此外，戶主張三報及多名拆除人員也有不同程度受傷。

檢方公訴指出，過程中，石某胸腹腰部多處刺傷，左肺破裂，左側肺動脈破裂，腸繫膜破裂，當場死亡。並認定是張恆自製長矛捅刺石某。

案發次日，張恆、張三報被依涉嫌故意傷害（致死）罪被警方刑拘。張恆於當年9月1日被依法逮捕。同年10月25日秦都區檢察院起訴張恆，移由秦都區法院審查。

2024年5月28日一審首次開庭。起訴書顯示，石某等人行為係違法強拆，但張恆「正當防衛明顯超過必要限度造成重大傷害，應當負刑事責任」。

北京雋永律師事務所律師張敬輝、顧夕成為張恆展開無罪辯護。庭審持續近6小時後結束，法院未當庭宣判。

在案證據顯示，參與違法強拆人員中，有兩人年僅15歲，多人有打架鬥毆、介紹賣淫、故意傷害、搶劫、賭博、吸販毒等前科，其中兩人因拆除遭刑事處罰。

防衛過當還是正當防衛成焦點，在5月28日庭審中，律師張敬輝、顧夕成為張恆進行無罪辯護。

辯護律師指出，公訴指控張恆犯罪主要證據是強拆人員證言，無法真實客觀地陳述。此外，被認定為導致石某死亡的凶器長矛尖端，未檢出人血。本案中，還有一把對方帶去現場卻已遺失尖刀。命案致死凶器尚不清楚。且根據鑑定意見，石某失血過多死亡，係隨拆除隊同去的救護車未在第一時間搶救。

辯護律師強調，本案有近50人全副武裝，開著重型機器，先把大門推倒，多人強攻沒有攻開房門下，用破碎機把入戶門破壞，持滅火器向屋裡噴射。強拆人員頭戴鋼盔，身穿防刺服，手持鋼叉、盾牌、鎖腿叉、狼牙棒等，配備對講機、滅火器、催淚瓦斯，還有一把現已遺失的刀陸續衝進房間。張恆與父親面對好幾十人，「這種情況下，讓二人去思考，怎麼才能不超過必要限度，透過說服教育，讓強拆人員主動離開房間，任何人都做不到」。