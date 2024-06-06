新青安月月創紀錄，強勁剛性需求帶動，近期房市加溫，成為近期推升房價主因之一。中央銀行總裁楊金龍表示，新青安是健全房市政策之一，要照顧年輕人，但因為市場需求提高，市場氛圍從原本房市降溫到現在又上來，「不能說是政府政策就不能說」。

楊金龍6日赴財委會就「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」進行專案報告並備質詢，朝野立委會中也關注房市議題。

立委李彥秀指出，觀察國內四大房價指數，近期都是歷史新高，現在是否已達到房價天花板。楊金龍表示，「我不敢隨便在這邊揣測或預測」，但觀察去年第三季以來，我國房價指數年增率是持續下降。

至於近期房市火熱，新青安是否助長房價推高，楊金龍則說，新青安是健全房市的政策之一，是要照顧年輕人，但是假設市場需求高，房市氛圍從本來要下來、到現在上來，不能說是政府政策就不能說。

楊金龍也強調，央行關心房價，但央行關心的是房價之後會不會造成泡沫影響到金融穩定，這是央行主要關注的部分。

另多位立委提到，財政部將豪宅門檻降為6,000萬元，央行是否跟進。楊金龍說明，央行管制措施有「強弱的門檻」，若要強一點，豪宅門檻就下來，弱一點就上去一點，但央行有選擇性信用管制等措施，「我們還有工具」，會通盤考量，不是只針對單一議題來討論。