台股今年一路創新高，6日再改寫盤中歷史高點，市場出現股市過熱疑慮。中央銀行總裁楊金龍在立院備詢時表示，判斷是否過熱不容易，但台股與全球連動，不只台股很熱，美股也是如此，但指數已到相對高點，認同投資人應該要居高思危。

楊金龍6日赴財委會就「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」進行專案報告並備質詢，立委賴士葆關注股市是否過熱。

楊金龍說，「判斷過熱不過熱，有時候是很難的」，但近期包括金管會等部會都提到，投資人都要居高思危，基本上他也認同。他進一步說明，以指數來看，不只台股創歷史新高，而是全球股市都很好，包括日本、美國、歐洲股市都創歷史新高，金融市場只能密切關注，無法做過多預測，且央行職責是針對消費者物價指數（CPI）及經濟成長率等預測，預測股市並非央行職責。

立委郭國文則認為，央行報告提到要持續關注地緣政治影響，央行應該要有壓力測試。楊金龍則說，在任何情況下央行都會有因應措施，隨時密切注意。