頭份市長羅雪珠（前排左）偕同代表會主席温宜靜（前排右）及市代表們，6日慰問頭份市百歲人瑞。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠偕同代表會主席温宜靜及市代表、里長等，6日慰問頭份市百歲人瑞。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

2024年端午節將至，為表達對長輩的關懷，弘揚敬老美德，頭份市長羅雪珠偕同代表會主席温宜靜，6日慰問頭份市百歲人瑞，表達對長者的關愛之情。

每年三節，頭份市公所都會發放敬老禮金予年滿80歲以上的長者。自今年起，頭份市公所與苗栗縣政府攜手聯合擴大發放敬老禮金予年滿65歲以上的長者，分別於春節、端午節及重陽節每人每節發放1仟元。

頭份市百歲人瑞包括建國里的賴倪華妹、羅運福、蟠桃里徐黃新妹、東庄里張亥水、上埔里黃鍾滿妹、尖山里曾徐阿梅、濫坑里黃巫桃妹、新華里謝宋七妹、忠孝里李林水源、下興里羅金水、頭份里黃劉戍妹、尖下里黃進寶和合興里羅湯盡妹等13位長者。經洽各長輩意願，其中3位長輩由市長、代表會主席、代表及里長親自致贈禮盒，祝福他們平安健康。

頭份市公所表示，建國里的賴倪華妹高齡107歲，是頭份市最高齡的長者。她年輕時嫁入農村，生活相當困苦，為了使家人溫飽，她非常勤奮努力，也經常勞動，因此身體非常健康。她的子女非常孝順，為了讓母親營養均衡，十分重視她的養生之道。除了三餐之外，每日早上十點及下午三點都會燉煮養生湯給母親補充額外的營養，也經常陪伴她，給予關懷。

隨著端午將至，羅雪珠與温宜靜呼籲市民務必要注意高溫天氣，時常補充水分，並多關心身邊的長者。祝願市民與家人健康幸福，共同迎接端午節，攜手共度這個充滿活力的節日。