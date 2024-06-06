中菲行總經理邱鈞榮營業報告時指出，疫情結束後，國際經濟景氣下滑，國際運輸市場面臨嚴峻挑戰，中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，而由於預見市場變動，透過數位行銷創造價值，進一步強化了營業獲利能力。

去年包括營業額、稅後淨利及每股盈餘均大幅優於疫情前2019年的表現，分別增加23.8％、153.6％及126.3％。除了強化營業獲利能力，中菲行長期以來重視客戶的品質，慎重的篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，藉由優良的財務管理能力，致力於維護優質財務結構，去年底的流動比率高達2.7，大幅優於同業一般水平，而年底現金47.8億元，相較於淨值59.4億元，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔淨值9.2％，充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額佔總資產的33.1％，顯示健康、穩健的財務結構。

這次董事當選名單，一般董事：錢文莉、龍翰興業股份有限公司代表人施振昇、瑞晟投資有限公司代表人邱鈞榮、貿華投資股份有限公司 代表人彭士孝，獨立董事錢蔭範、何志明、竺家正。會後選出錢文莉擔任新一屆董事會董事長。

錢堯懷在股東會中表示，公司成立那麼多年歷經酸甜苦辣，2001年掛牌上櫃以來，每年都有一定的成果，也回饋給股東，這是一個輕資產的行業，一個腦力震盪的行業，願意投入、願意用心一定會有結果。現在世局變動很大，美中對抗、區域動盪，並沒有很快解決，加上各政府間的對抗，這是一個挑戰，但有信心一定會有一定的成果。

他說，中菲行5月營業額21億元，今年是新高表現，後續還有7個月，同仁會努力達成任務，應該有的資源都有了。中菲行建立在6點的基礎上，1.有全球實體通路；2.有虛擬平台；3.財務管理制度，規避匯兌風險；4.有一個靈活組織；5.跟航空公司、船公司有相當緊密的伙伴關係；6.數位行銷。希望下一屆董事依據這些資源建立明確方向，百尺竿頭更上一層樓。