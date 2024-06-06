苗栗縣長年沒有設置縣立美術館，大型藝文場館僅有位於竹南鎮的苗北藝文中心，苗南、苗中地區縣民，長期反映藝文空間不足，縣議員黎尚安6日在縣政總質詢時，提議縣府蓋1座美術館，縣長鍾東錦則回應，中央今年有競爭型預算可爭取，建置縣立總書館，未來竣工可朝向多功能，一舉滿足圖書、藝文等需求。

黎尚安今天縣政總質詢時，先是關心縣內藝術教育情況，她表示，縣府推動藝術深耕教學計畫，補助39所學校，每校額度8到9萬元，總經費約400萬元，但各校反應現在物價高漲，美術耗材昂貴，校方若要辦美術相關課程，可說是捉襟見肘，建議在藝術教育補助多編列些預算。

她也提到，根據她了解，西湖鄉吳濁流藝文館入館人數，去年總入館人數有2849人，今年1到5月為1136人，平均每個月約有200人參訪，她認為參訪人數偏少。

而偏鄉學校若想帶孩子看藝術表演、活動，車資負擔大，她希望縣府每年1次補助車資，讓偏鄉孩子增長眼界，同時讓這些校外參訪，多多前往鄰近藝文空間或場館，才不會讓各地藝文場域形同虛設。

另外，她也調查苗栗縣與鄰近3縣市藝術才能美術班的學校數和班級數，就國小美術班來說，苗栗縣共有3校、12班，新竹縣、市都各有1校、4班，台中市則有3校、12班。

在高中端，苗栗縣有2校、6班美術班，新竹市有1校、3班，新竹縣沒有，台中市則有3校、9班，從數據統計來看，她認為苗栗縣學藝術的孩子，並不少於都會區縣市，因此希望在藝術教育上，縣府能更加著墨。

黎尚安表示，苗栗除了學藝術的孩子多，縣內美術相關的社團也有19團，但社區、家長迭有反映，直指展覽空間太少，她舉例三義鄉三義、雙潭社區油畫班，想要展出100幅作品，但鄉內雖有三義木雕館，卻不適合展出，鄰近只能到西湖鄉吳濁流藝文館，不過卻太過偏遠。

她說，除社區有這些反映，也有美術班學生家長提及，縣府文觀局展覽空間雖能提供展場，但過於老舊、狹小，她希望縣府能協助蓋1座縣立美術館，其他縣市都是舊有場域重建，尤其縣府文觀局、中正堂啟用於1982年，已有40多年歷史，可考量是否藉此重建蓋1座美術館。

縣府教育處長葉芯慧表示，藝術深耕計畫是教育部推動的計畫，相關補助金額，都得按照標準給予補助，若單獨藝才班需要經費，縣府可再研商。至於縣內只要有藝文展覽、劇團表演，針對偏鄉學校都有相關補助，若校方經費不足，縣府也會再協助。

針對建置美術館，縣府文觀局長林彥甫說，他專業場館是資源共享，不一定要苗北、苗南都各1座展演中心，苗栗現階段比較需要視覺藝術的美術場館，縣府目前爭取建置縣立總圖書館，未來可多元運用。

縣長鍾東錦表示，中央今年有競爭型預算可爭取，約有4億元預算，縣府原先想藉此爭取經費來蓋縣立總圖書館，但實在找不到土地，他目前想法是縣警察局正辦理異地重建，若能將警局遷移，就有閒置土地可以使用。

鍾東錦說，他認為設置美術館有必要，但如同林彥甫所說，縣府希望未來建置縣立總圖書館時，能將部分樓層作為美術館，一來可以節省成本，二來能讓人口更密集，他認為類似的場館，不一定要每個區域都設置，各項資源全縣平均分配較為理想。