藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐在泰國呼麻、私闖民宅露下體遭到當地警方逮捕，消息傳回台灣引發一陣討論，種種脫序行為，讓不少人將矛頭指向孫鵬與狄鶯的教育方式。對此，孫鵬過去在節目上自爆灌醉女老師偷看內褲一事，也被挖出。

孫鵬多年前在節目《康熙來了》中透露，自己在就讀國光藝校（現國立臺灣戲曲學院）四年級時，有一位女老師非常漂亮，因此趁著節日慶祝時，與朋友找老師喝高粱，把老師灌醉後，與一群男同學將老師扶到醫務室，起初醫官請他們回去休息，但他們自告奮勇要照顧老師，「我們來照顧啦！你休息啦，老師我們來照顧就好」。

孫鵬過去自爆將灌醉女老師偷看內褲。（圖／翻攝自康熙好經典YT）

怎料，待醫官離開之後，他們竟將老師的裙子打開，開始研究老師的內褲，一番話讓一旁的小S聽了嚇到抱著手臂，直呼：「好可怕！好變態喔！好恐怖喔」，蔡康永也被驚呆，直問：「誰知道你有沒有做更過分的事？」孫鵬則連喊多次沒有。接著，小S好奇問老師穿什麼內褲，孫鵬不好意思地說：「蠻大的，像馬褲的調整型內褲，才發現她為什麼身材那麼好」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！