行政院院會今核准通過「立法院職權行使法」部分條文、增訂「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文的覆議案，由於立法院也三讀通過原民禁伐補償條例修正案，外界擔憂行政院覆議是否常態化？行政院發言人陳世凱說，覆議與否標準只有「維護憲法、依法行政」；政委林明昕說，覆議本來就是常態化，但不會像吃飯一樣，很多事情在過程中就會解決，不用積到最後才一起覆議。

針對綠委都喊話行政院要對覆議態度明確，對於立院增加政府資出法案，行政院是否都會研擬提覆議。陳世凱回應，依據憲法，行政院是最高行政機關，忠誠守護憲法，對立法院審議法案，若有違憲或感覺到窒礙難行，將邀請專家學者檢視討論，若有相關情況，將依照憲法程序提出救濟，感謝立委建議，對行政院來講，釋憲或覆議與否，標準只有「維護憲法、依法行政」。

但後續覆議是否常態化，林明昕補充，覆議本來就是常態化，但不會每天像吃飯一樣，希望此事經由大家互動了解，後續不需要再覆議，很多事情在過程中就會解決，不用積到最後才一起覆議，但不是行政院講就算數，需要大家努力。

針對立法院要在15日內表決覆議案，後續是否還會有其他溝通模式。林明昕說，「很可能」，憲政秩序也是政治秩序，過程中只要合憲合法，什麼溝通都可以進行，不一定只有立院內部，院長走一趟去說明也是一種。

對於原民禁伐補償條例修正案、花東建設三條例是否提起覆議，林明昕說，覆議程序真正要提起，要待立法院三讀通過法案，也將通過條文函到行政院後，將咨文送到總統府，行政院才能真正決定是否覆議。原住民禁伐補償好像已經通過，花東建設還沒有通過，立法院如何進行還無法預測。

林明昕說，原民禁伐條例修正案還未送來，行政院無法審慎評估做決定，中間還有很多歷程，憲政秩序也是政治秩序，很多問題點不是像法庭攻防一個口令一個動作，而是有討論空間，還沒發生的事，很難預料，也可能不用經過任何程序，圓滿解決，所以沒有辦法說要立刻覆議或不覆議。

林明昕補充，國會改革草案從開始到變成新聞，後續至三讀，經歷蠻長一段時間，因此行政院除了透過黨團說服，也可思考對策，期間也不斷在必要時釋出訊息，而原民禁伐補償沒那麼快變新聞，沒有討論很多，需要好好考慮，沒有排出，但也沒有一定要提出覆議。