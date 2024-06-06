鼎基（6585）去年高機能薄膜因用於手機內部隔絕材料，打入蘋果iPhone供應鏈，電子類營收比從3.77％躍進至9.3％。今年伴隨玻璃防爆貼膜新單與手機出貨動能持穩推進，營運創高動能受惠看俏。

永捷表示，觀察包括小米、三星、vivo等智慧型手機品牌廠商陸續投入可折疊式手機新機種開發，以及Apple也有意推折疊iPhone等，將有利主要客戶對永捷旗下可撓式HC材料需求增加。

此外，永捷將持續推展市場版圖延伸至高科技電子、電動車、國防產業等；與信立深化開發水性環保PU、防彈纖維產品；原聚酯產品已與國內大廠完成開發並導入量產，新產品也陸續驗證中。

鼎基看好美國車用訂單可望大幅成長，醫療訂單維持高雙位數成長；手機訂單下半年開始出貨。

至於玻璃防爆貼膜新單來自Walmart、Target等美國大型零售業者，首批訂單需於上半年交付完畢，放量訂單預計下半年可望開始出貨。