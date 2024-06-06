德商foodpanda宣布參戰「618 購物節」，與電商平台蝦皮購物合作，於 APP 中特別祭出「蝦選都pro」專區，為用戶嚴選優質好店，標榜無論是吃的喝的，怎麼「蝦選」都能很 pro。更將合作推出超 KUSO 直播活動，挑戰由超狂蝦選手選出 foodpanda 當週優惠，還要送出最低 1 折的美食外送優惠券。

foodpanda 首次參戰 618 年中慶，6 月 6 日於 foodpanda 輸入優惠碼【來領蝦皮618券】即可享東南亞類別餐廳 82 折，最高折抵 150 元外，更將於蝦皮購物「618全民年中慶」推出直播優惠，首度讓「蝦」決定優惠內容。

foodpanda第一重蝦選優惠：6 月 6 日及 6 月 13 日 foodpanda 與蝦皮購物將一起進行直播活動，由三名蝦蝦選手分別選出當週 foodpanda 的優惠碼折扣、機制及餐點類型，優惠最高可折抵 200 元，「蝦選」的優惠碼則會於直播隔天 （6 月 7 日、6 月 14 日）分別公布於 foodpanda APP。

foodpanda第二重 直播搶 1 折美食外送優惠： 6 月 11 日、12 日、17 日、18 日，foodpanda 將在蝦皮購物直播中發送限量優惠，觀看直播就有機會獲得 1 折、3 折到5 折不等的美食外送優惠券，6 月 18 日中午將送出 619 元折 618 元的超深優惠。

foodpanda第三重- 一日限定！登入即送 foodpanda 大禮包：於 6 月 18 日當天登入蝦皮購物，就送 foodpanda 超 pro 大禮包！內容超值、人人都賺，pandapro 新戶可享有首次訂閱兩個月免費、pandapro 半年訂閱制 5 折等超殺優惠，加入就是賺到，更多超值優惠就關注 618 購物節一起「蝦選都pro」！