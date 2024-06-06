針對國會改革法案之覆議案，行政院會今（6）日經院長卓榮泰裁示通過，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。對此，資深媒體人黃揚明認為，民進黨立委是否會堅決焦土癱瘓議事15天，將是未來的看點。

黃揚明今在臉書表示，依憲法增修條文規定，政院提出覆議案之後，立法院要在收案15天內完成議決，「屆時青鳥行動再起是必然的事」。

至於民進黨立委會用什麼樣的方式去面對覆議案，黃揚明直言，究竟是表決求敗，還是堅決焦土癱瘓議事15天，讓覆議案無法議決而讓原三讀議案自動失效，就是接下來半個月的看點了。

行政院今核准國會改革覆議案，政委林明昕提及覆議的7大原因都與違憲有關，包括沒有實質討論，違反民主原則；混淆雙首長制，質詢總統違憲；無差別調查民眾，聽證範圍過廣；漠視正當法律程序，違反程序正義；無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺；「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院權限；「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。