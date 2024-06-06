台南市一名林姓軍人兼職刺青師，某日透過交友軟體，認識了一名女子小美，他開始死纏爛打要替女方刺青、吃飯的名義，約她到店裡刺青店，未料竟趁她吃藥昏睡時性侵，甚至還拍下了私密影片，氣得小美驗傷提告，台南地院審理後，依強制性交罪判林男7年8月有期徒刑， 二審時林男認罪，且與女方以75萬元和解，改判3年7月。

根據判決書，林男透過網路交友女子小美，並多次宣稱要替她刺青及約吃飯，於是相約到林男店內，林男當時先對小美手指進行無墨刺青之測試，但小美因無法接受刺青之疼痛，又在赴約前服用具有嗜睡作用之精神方面之藥物而感疲累，於是躺在床上休息小憩。

林男見有機可乘，竟壓上床，強行脫下小美衣物，用手抓住雙手進行控制，然後進行指侵，最後性侵得逞，過程中，還拿手機拍攝兩人性交之相片，小美是後氣得報警提告。

林男辯稱，當時自己覺得與小美互有好感，雖然她不願親吻，但我脫她衣物及進行性交時，女方均無反抗掙扎，且他拍攝之性交相片根本毫無晃動，若小美若遭我強制性交，其豈會仍由我開車載返住處門口，且小美返回嘉義，並非馬上報案求救，反而與其前同事、前男友及曖昧對象聯絡討論而有蹊蹺。

法官審理後認定，林男性侵小美，且在強制性交之過程中，拍攝雙方性交之相片，使其承受性自主權及身體自主權遭受侵犯之苦痛，犯後仍否認犯行，未見有何歉意悔悟，也未與女方和解，依強制性交罪判林男7年8月。

林男不服上訴，發分院林理時時，林男坦承強制性交，但仍否認照相行為，且林已與女方於3月達成和解賠償75萬元，首期20萬元已經給付。

小美也表示，「我希望被告不要被關，我不想要讓被告人生因本案而有很大的耽誤」，已原諒被告，二審法官改判3年7月。